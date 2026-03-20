Ivan nestao bez traga, a onda je stigla anonimna prijava! U noći nestanka ubijenog muškarca policija pretresala njegovu kuću, evo šta je traženo

Ivan Vijoglavin ubijen tako što mu je prerezan grkljan Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će biti privedeni tužiocu na saslušanje Nestanak Ivana Vijoglavina iz okoline Zrenjanina, čije je telo pronađeno 12.marta u reci Tisi, a zbog čijeg ubistva su uhapšena dvojica muškaraca, prijavljen je 3.januara ove godine.

U noći Ivanovog nestanka, policiji je stigla anonimna prijava da se u njegovoj kući nalaze narkotici zbog čega su policijski službenici detaljno pretresli njegov porodični dom, saznaje nezvanično "Blic". Kako saznajemo, narkotici nisu pronađeni. Policija je 3. januara oko 23.30 došla u porodičnu kuću ubijenog muškarca sa nalogom za pretres. Kako saznajemo, pripadnici MUP-a su tom prilikom tražili drogu koju je Ivan navodno krio u kući, međutim dojava je, očigledno