Novi masovni napadi širom zaliva Gori rafinerija nafte u Kuvajtu, Natanjahu za "kopnenu komponentu", Tramp koči plan Izraela: "Ne šaljem trupe!"

Rat između Irana, Amerike i Izraela traje već 21 dan sa značajnim napadima na iranska i katarska energetska postrojenja Napadi dronovima pogodili su kuvajtsku rafineriju Mina Al-Ahmadi, izazvavši požare, ali nije bilo žrtava Rat Irana, Amerike i Izraela ušao je u 21. dan.

Nakon serija napada na iranska gasna polja Južni Pars, predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da je premijeru Izraela Benjaminu Netanjahuu naložio da obustavi napade na iranska naftna i gasna postrojenja. Budući da su cene nafte naglo skočile zbog sukoba, Netanjahu je na konferenciji za novinare rekao da će cene pasti samo u slučaju da Amerika, uz podršku Izraela, otvori Ormunski moreuz. Katar je saopštio da će napadi na njegova energetska postrojenja rezultirati