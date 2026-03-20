Ofac: dao zelenu svetlo, JANAF se oglasio: "Nastavljamo isporuke nafte NIS-u, osigurano snabdevanje regiona"

Hrvatska kompanija JANAF dobila je licencu američkog OFAC-a za nastavak transporta sirove nafte sa NIS-om do aprila 2026. godine Licenca omogućava kontinuitet izvršavanja ugovornih obaveza između JANAF-a i NIS-a, bez prekida u transportu nafte ka Srbiji Hrvatska kompanija JANAF saopštila je da je, u saradnji sa Vladom Hrvatske, dobila licencu američkog OFAC-a za nastavak realizacije ugovora o transportu sirove nafte sa kompanijom NIS, i to do 17. aprila 2026.