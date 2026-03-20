AMSS: Popodne se očekuje veći intenzitet saobraćaja na izlazima iz većih gradova

Auto moto savez Srbije (AMSS) saopštio je danas da se tokom popodneva očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na izlazima iz većih gradova, na naplatnim rampama i pojedinim graničnim prelazima i deonicama gde su u toku radovi.

Kamioni na graničnom prelazu Šid zadržavaju se oko četiri sata, a na prelazu Batrovci oko tri sata. Na naplatnim rampama na autoputevima nema zadržavanja. Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja. Najopterećeniji putni pravci održavanja su prohodni i bez snega. Na putevima na teritoriji Užica kolovozi su vlažni u nižim predelima, sa mestimičnim raskvašenim snegom, zbog čega se savetuje oprez u vožnji.