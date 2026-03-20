Cene nafte rastu posle napada na energetska postrojenja, Iran poručuje da se neće ‘suzdržavati’

Rastući oružani sukob na Bliskom istoku izaziva veliku zabrinutost u celom svetu zbog potencijalne globalne krize u snadbevanju energentima.

Cena nafte se kreće oko 100 dolara po barelu, a neretko je i premašuje, što je najviše još od 2022. godine, kada je Rusija pokrenula invaziju na Ukrajinu. Dok američki predsednik ubeđuje javnost da nije znao za odluku Izraela da napadne zajedničko postrojenje gasa Katara i Irana, Teheran upozorava da se neće suzdržavati, ako njegova energetska infrastruktura bude meta. Kao odgovor na napad u sredu, Iran je u četvrtak gađao izraelsku rafineriju nafte u Haifi.