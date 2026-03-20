Francuska presrela naftni tanker u Sredozemnom moru: Makron tvrdi da je deo ruske flote

rancuska Ratna mornarica presrela je danas i ukrcala se na tanker u Sredozemnom moru za koji predsednik Emanuel Makron tvrdi da je povezan sa ruskom flotom koja ilegalno prevozi naftu kršeći međunarodne sankcije uvedene Moskvi zbog rata u Ukrajini.

Francuske pomorske vlasti sumnjaju da tanker „Dejna“ plovi pod lažnom zastavom, a one su presrele sporan brod u zapadnom delu Mediterana u saradnji sa Velikom Britanijom i drugim saveznicima, saopštile su. „Cilj ove operacije bio je da se proveri nacionalnost plovila“, koje je plovilo pod zastavom Mozambika i dolazilo iz ruske luke Murmansk, navodi se u saopštenju. Dokumenti pronađeni na brodu „potvrdili su sumnje u validnost zastave“, dodaje se. Tanker je