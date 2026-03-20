Malo je nedostajalo da obori lični rekord i skoči preko 2 metra: Srebro za Angelinu Topić na Svetskom prvenstvu

Srpska atletičarka Angelina Topić osovjila je srebrnu medalju na dvoranskom Svetskom prvenstvu u atletici u Torunju.

U finalu je učestvovalo 11 takmičarki. Topićeva je uspešno startovala preskočivši visinu od 1,89m, a nakon prvog kruga su ispale Marija Vuković iz Crne Gore i Lamara Distin. Bez poteškoća je Angelina potom preskočila i 1,93m, a prethodno je to uradila i olimpijska šampionka, Jaroslava Mahučin. Čeriti Hafnejlg i Imke Onen nisu preskočile pomenutu visinu. Beograđanka je iz prvog pokušaja preskočila i 1,96m. Do lestvice od 1,99m je ostalo četiri takmičarke, a