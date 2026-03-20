NBA: Vraća se Bogdanović, sjajna partija Vukčevića, Dončićevih 60 poena (VIDEO)

Košarkaši Nju Orleansa savladali su Los Anđeles kliperse sa 105:99 i tako produžili seriju pobeda na domaćem terenu na sedam utakmica u NBA ligi.

Trej Marfi je bio najefikasniji u pobedničkom timu sa 27 poena, Sadik Bej je dodao 20, a Zajon Vilijamson 15 poena. U redovima Klipersa, koji su doživeli četvrti poraz u nizu, najbolji su bili Derik Džons sa 22 i Džon Kolins sa 18 poena. Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović je nakon deset mečeva provedenih na klupiu igri proveo 27 minuta i upisao je 16 poena i po jedan skok i asistenciju. Ovo je još od 27. februara prvi meč srpskog reprezentativca na kojem je upisao