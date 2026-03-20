Očekuje se rast cena goriva u Srbiji i ovog petka, ne pomažu ni mere države: Koliko su do sada porasle cene dizela u Evropi?

Od početka rata na Bliskom istoku, cena dizela u Srbiji porasla je za osam dinara, a benzina za pet dinara po litru.

Očekuje se da će cene dizela i benzina biti uvećane i ovog petka, jer su cene nafte na svetskim berzama dodatno skočile nakon niza izraelskih i iranskih napada na energetska postrojenja na Bliskom istoku. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u četvrtak da bi realna cena dizela mogla dostići čak 250 dinara po litru. Trenutna maloprodajna cena dizela u Srbiji iznosi 208 dinara, a benzina 186 dinara po litru. Kako rast cena goriva na pumpama u Srbiji ne bi