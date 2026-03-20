Veliko iznenađenje u Majamiju: Treća teniserka sveta eliminisana na startu prestižnog turnira

Poljska teniserka Iga Švjontek doživela je prvi poraz na startu nekog turnira, nakon 73 takvih mečeva u kojima je izlazila kao pobednica.

Njena sunarodnica Magda Linet napravila je veliki podvig pobedivši je u drugom kolu Majamija rezultatom: 1:6, 7:5, 6:3. Švjontek nije krila razočarenje nakon ovog poraza. – Ovo je najgora noćna mora za svakog elitnog tenisera. Gubljenje mečeva u ovoj fazi turnira. Moram ovo da prevaziđem i pronađem rešenje. Oduvek sam bila neko ko previše razmišlja, ali u poslednje vreme je to bilo veoma intenzivno. Teško mi je da se oslobodim mnogih misli koje sam imala, a koje su