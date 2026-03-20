Zašto je važno iransko gasno polje Južni Pars koje je gađao Izrael što je izazvalo eskalaciju?

Izraelski napad na iranska postrojenja u gasnom polju Južni Pars označio je značajnu eskalaciju rata, što je navelo Iran da napadne ključne energetske objekte zalivskih zemalja, piše CNN.

Cene energenata su već bile u porastu zbog praktičnog zatvaranja Ormuskog moreuza, što znači da nafta i gas koji su već proizvedeni ne mogu na vreme stići do svojih kupaca. Ali novi talas napada na energetska postrojenja, uključujući Južni Pars, dodatno vrši pritisak na globalnu ponudu. Ovaj dvostruki udar doveo je do daljeg rasta cena nafte i prirodnog gasa i naveo američkog predsednika Donalda Trampa da zapreti da će „uništiti“ Južni Pars ako Iran ne zaustavi