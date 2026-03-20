Krenula dodela paketa za više od 100.000 penzionera Direktor PIO fonda: "Obradovani najstariji, ove godine možda još jedna podela"

BEOGRAD: Podela paketa solidarne pomoći penzionerima počela je jutros u gradskim i opštinskim udruženjima penzionera širom Srbije, izjavio je direktor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Relja Ognjenović.

On je za Tanjug rekao da će pakete dobiti više od 100.000 penzionera. "To je znatno više nego prethodnih godina. Za ovu namenu izdvojili smo 240 miliona dinara a paketi su sveobuhvatni i obimni i sadrže namirnice i sredstva za higijenu. Paketi su teški po oko 13 kilograma i sadrže po 13 proizvoda", rekao je on. Dodao je da će podela biti organizovana u više od 184 mesta širom Srbije kako penzioneri po pomoć ne bi morali da idu daleko, već da pakete dobiju u svojim