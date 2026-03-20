Troje povređeno u centru novog sada Mladić pao sa sprata, dvoje zadobilo ubodne rane

Tri osobe su povređene, sinoć oko ponoći u Šafarikovoj 9, a kako Dnevnik saznaje na licu mesta intervenisale su tri lekarske ekipe.

Mladić star 21 godinu nakon pada sa sprata zbrinut je na licu mesta i sa politraumatskim povredama prevezen u UC na reanimaciju u svesnom stanju. Dve osobe povređene su hladnim oružjem, muškarac (28) i mladić (19), nakon inicijalnog zbrinjavanja prevezeni su UC u svesnom stanju.