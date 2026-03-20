Za sada suvo Tokom večeri i noći umereno do potpuno oblačno evo kada stižu veće kiše

Republički hidrometeorološki zavod saopštio je da tokom večeri i noći očekuje umereno do potpuno oblačno vreme.

Sutra nakon hladnog jutra tokom dana se očekuje promenljivo oblačno u većini mesta sa sunčanim intervalima, a slaba kratkotrajna kiša se očekuje tek ponegde na zapadu i jugozapadu zemlje. Duvaće slab i umeren vetar, istočni i severoistočni. Najniža temperatura od -1 do 5 stepni, a najviša dnevna od 10 do 15. Narednih dana nakon hladnog jutra, sa slabim prizemnim mrazem, tokom dana u većini mesta biće umereno oblačno sa sunčanim intervalima uz najvišu dnevnu