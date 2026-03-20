Uživo: Kriza na Bliskom istoku Modžtaba Hamnei: Front u Iranu jači nego što neprijatelji misle, jedinstvo potcenjeno

Šest evropskih zemalja i Japan saopštili su u zajedničkoj izjavi da će preduzeti korake za stabilizaciju energetskih tržišta i da su spremni da doprinesu sigurnom prolazu brodova kroz Ormuski moreuz.

Velika Britanija, Francuska, Nemačka, Italija, Holandija i Japan osudili su iranske napade i pozvali Teheran da odmah obustavi svoje akcije. Američki predsednik Donald Tramp izjavio je juče da je izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahuu rekao da više ne napada iranska energetska postrojenja. Ministar odbrane Pit Hegset izjavio je da će Pentagon tražiti od Kongresa više novca za pokrivanje troškova rata u Iranu, navodeći da želi da osigura da su sadašnji i budući