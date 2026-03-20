Galama na konferenciji: Sašu Obradovića definitivno revoltirao poraz u Atini!

Nije bilo lako izgubiti ovaj meč pre svega na emotivnom planu, ali biće ovo samo bolji tim! Crvena zvezda je bila nadomak velikog trijumfa u Atini, ali je posle dramatične završnice poražena od Panatinaikosa rezultatom 82:74 u okviru 32. kola Evrolige, čime je propustila veliku priliku u borbi za direktan plasman u plej-of.

Posle meča reč je imao Saša Obradović, trener crveno-belih: – Pre svega čestitke Panatinaikosu, zaslužili su da pobede, mi smo pobedili sami sebe, tako što smo žurili mnogo u poslednjoj četvrtini. Imali smo do tada sjajan ritam, izgubili smo strpljenje, davali smo im lake poene. Okej, bila je ovo dobra šansa za nas, igrali smo dobru košarku tri četvrtine. I moramo da gledamo dalje za sledeće utakmice – rekao je Saša Obradović. – Ne mogu da nazovem iskustvom, ali i