Ministarstvo zdravlja: Nastavlja se talas povratka zdravstvenih radnika u Srbiju

Ministarstvo zdravlja saopštilo je danas da se nastavlja talas povratka zdravstvenih radnika u Srbiju i da se, posredstvom Kancelarije za saradnju sa dijasporom, u zemlju vratilo još 14 medicinskih radnika koji će svoju karijeru nastaviti u srpskom zdravstvenom sistemu.

Kroz rad Kancelarije za saradnju sa dijasporom Ministarstva zdravlja u srpski zdravstveni sistem vratilo se više od 300 zdravstvenih radnika, lekara, medicinskih sestara i tehničara, navelo je Ministarstvo. Reč je o stručnjacima koji su svoje znanje i iskustvo sticali u Nemačkoj, Saudijskoj Arabiji, Kuvajtu, Sjedinjenim Američkim Državama, Češkoj i Sloveniji, a koji su odlučili da se vrate i doprinesu jačanju zdravstvene zaštite u Srbiji. Ministar zdravlja Zlatibor