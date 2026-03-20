Tusk: Orban procesnim trikovima zbog mađarskih izbora blokira evropsku pomoć Ukrajini

Poljski premijer Donald Tusk optužio je danas mađarskog premijera Viktora Orbana da zbog "domaćih problema", procesnim i formalnim trikovima blokira pomoć Evropske unije Ukrajini, pa tako i šansu da se zaustavi agresija Rusije.

"Nismo uspeli da ubedimo premijera Orbana i on je i dalje rešen da, koristeći izvesne procesne i formalne trikove, blokira pomoć Ukrajini, što je jako loše i za Poljsku i Evropu. Pomoć Ukrajini je pre svega šansa da se zaustavi Rusija i njena agresija", kazao je Tusk novinarima na povratku iz Brisela sa samita EU. Poljski premijer rekao je da će sve ostale članice tražiti neke druge načine da se pomoć Ukrajini pošalje, ali da to nije lako jer EU i opstanak Ukrajine