Angelina Topić skače za medalju na Svetskom prvenstvu: Odličan start Srpkinje!

Od najnovijeg Hronološki Angelina Topić je bila uspešna u svom prvom skoku! Sa lakoćom je preskočila 1,89 metara.

Angelina je odlučila da ne skače početnu visinu od 1,85 metara. Angelina Topić je uoči Svetskog dvoranskog prvnestva istakla da je uzbuđena i da u odličnoj formi dočekuje takmičenje. "Nedavno sam konačno dočekala trenutak koji mislim da smo svi zajedno dugo vremena iščekivali – letvica je ostala na ‘dvojci’. Mislim da bolji pokazatelj dobre forme ne mogu da tražim. Iza mene je definitivno najbolja sezona do sada, a daću sve od sebe da nastavim ovim tokom. Kada sve