Pogledajte hapšenje piromana (24) u Beogradu! Pao osumnjičeni za bacanje bombe na poznatu pivnicu u Zemunu (video)

Kurir pre 1 sat
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, PU za grad Beograd u saradnji sa policijskim službenicima UKP u sedištu, Uprave za tehniku, Bezbednosno- informativne agencije, u koordinaciji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su B.

K. (24) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i izazivanje opšte opasnosti. On se sumnjiči da je 17. marta oko 2.55 časa u Zemunu aktivirao i bacio ručnu bombu na jedan ugostiteljski objekat. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.
