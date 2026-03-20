Obračun u centru NS, jedan mladić pao sa sprata, dvojica povređena hladnim oružjem

Dvojica muškaraca od 28 i 19 godina povređena su hladnim oružjem dok je 21-godišnji mladić pao sa sprata, tokom obračuna u Šafarikovoj ulici u Novom Sadu.

Po rečima doktora Zorana Krulja, portparola Zavoda za urgentnu medicinu Novi Sad, njihove tri ekipe izašle su po prvom prioritetu na lice mesta u 23.48 h. Mladić (21) je nakon pada sa sprata prevezen na odeljenje reanimacije Urgentnog centra Kliničkog centra Vojvodine sa politraumatskim povredama, u svesnom stanju. Muškarac (28) i mladić (19) zadobili su povrede hladnim oružjem i oni su, nakon inicijalnog zbrinjavanja, u svesnom stanju prevezeni na odeljenje