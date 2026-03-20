Osmeh od milion dolara: Preponosni tata Dragutin objavio fotku sa Angelinom, dve reči su bile dovoljne

Nekadašnji srpski atletičar Dragutin Topić je danas najponosniji otac na svetu, pošto je njegova naslednica Angelina Topić postala vicešampionka sveta u disciplini skok uvis.

Tako je osvojila petu medalju na velikim takmičenjima i izjednačila sa sa svojim najvećim uzorom. Dragutin sigurno nema ništa protiv što ga je stigla ćerka, a pred njom je još mnogo rekorda jer ima tek 20 godina. Topić se oglasio na društvenim mrežama posle novog podviga Angeline. Objavio je fotografiju na kojoj poziraju sa širokim osmesima uz poruku: "Još jedna u nizu, vicešampionka sveta". Topićeva je potvrdila status jedne od najperspektivnijih sportistkinja na