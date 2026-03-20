JANAF od OFAK-a dobio produženje licence za transport nafte za NIS do 17. aprila

Hrvatski "Jadranski naftovod" (JANAF) saopštio je danas da je dobio novu licencu od Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) Ministarstva finansija SAD kojom mu se do 17. aprila odobrava transport sirove nafte u okviru ugovora koji taj naftovod ima sa Naftnom industrijom Srbije (NIS).

Iz JANAF-a su podsetili da je Ministarstvo finansija SAD 10. januara 2025. uvelo paket sankcija ruskom energetskom sektoru zbog rata u Ukrajini, dok je puna primena tih mera počela 27. februara 2025. Sankcijama je obuhvaćen i NIS, sa kojim JANAF ima ugovor o transportu sirove nafte za period od 1. januara 2024. do 31. decembra 2026. godine. Iz JANAF-a su naveli da im je OFAC i ranije izdavao uzastopne licence za nastavak izvršavanja tog ugovora, i to za period od