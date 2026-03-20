Danas zaseda Savet za nacionalnu bezbednost: Povod globalni rast cena energenata, očekuje se predlog mera za ublažavanje krize…

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sazvao je za danas u jedanaest časova hitnu sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost zbog cena energenata na globalnom tržištu, potvrđeno je Radio televiziji Srbije.

Nakon sednice očekuje se i obraćanje medijima sa predlogom mera za građane za ublažavanje krize koja je nastala na svetskom tržištu zbog rasta cena energenata, a kao posledica sukoba na Bliskom istoku, naveo je RTS. mere koje su već na snazi u srbiji Vlada Srbije je usled nestabilnosti na tržištu odlučila da privremeno umanji akcize na derivate za 20 odsto, a ova mera će ostati na snazi sve do sredine aprila 2026. godine. Vučić je takođe najavio da „već izlazimo“