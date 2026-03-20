Hapšenje mladića u Ćupriji: Policija pronašla i zaplenila različite vrste narkotika i pištolj

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Ćupriji uhapsili su M.

G. (29) iz tog mesta, jer su u stanu koji koristi pronašli različite vrste narkotika i pištolj sa municijom. On je osumnjičen za izvršenje krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, saopšteno je danas iz Policijske uprave u Jagodini. Policija je pretresom stana i drugih prostorija koje koristi osumnjičeni pronašla oko dva kilograma materije za koju