Bolonja posle produžetaka i lude drame izbacila Romu iz Lige Evrope

Fudbaleri Bolonje poslednji su izborili plasman u četvrtfinale Lige Evrope, jer je dvomeč sa Romom rešen u produžecima.

U prvoj utakmici u Bolonji rezultat je bio 1:1, da bi u revanšu u glavnom gradu Italije nakon 90 minuta rezultat bio 3:3. Pobednički gol za 3:4 postigao je Nikolo Kambiagi, napadač Bolonje, u 111. minutu. Inače, povela je Bolonja golom Džonatana Roua u 22. minutu, a izjednačenje Romi doneo je Evan Ndika pogotkom u 32. minutu. Gosti su sa golom viška otišli na poluvreme, jer je Federiko Bernardeski pogodio iz penala u nadoknadi prvog dela. Santjago Kastro je u 58.