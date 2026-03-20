Počeo Ramazanski bajram: Kako se pravilno čestita i koji su najčešći običaji

Bajram je vreme radosti, zajedništva i solidarnosti. Ako želite nekome da čestitate praznik, učinite to rečima: "Bajram šerif mubarek olsun".

Širom sveta pripadnici islamske veroispovesti obeležavaju prvi dan Ramazanskog bajrama, jednog od dva najvažnija praznika kojim se završava jednomesečni ramazanski post. Bajramsko slavlje počinje molitvom, odmah nakon svitanja, prenosi RTS. Prvi dan počinje jutarnjom molitvom koja se naziva Bajram namaz – 45 minuta po izlasku Sunca. Ramazanski bajram uvek pada 1. ševala, desetog meseca muslimanskog lunarnog kalendara, i traje tri dana. Smatra se "praznikom