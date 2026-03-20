Poljski ministar odbrane: Naši vojnici su evakuisani iz Iraka

Evakuacija izvršena zbog pogoršanja bezbednosne situacije uz konsultacije sa NATO saveznicima

Svi poljski vojnici su evakuisani iz Iraka, saopštio je danas zamenik premijera i poljski ministar odbrane Vładislav Kosinjak-Kamiš. On je dodao da se većina poljskog vojnog kontingenta iz Iraka već nalazi u Poljskoj ili je na putu ka toj zemlji, prenosi agencija PAP. „Zbog pogoršanja bezbednosne situacije u regionu Bliskog istoka, nakon analize operativnih uslova i potencijalnih pretnji, doneta je odluka o premeštanju poljskog vojnog kontingenta iz Iraka“, objavio