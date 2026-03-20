Umro pisac i dramaturg Božo Koprivica

Pisac i dramaturg Božo Koprivica umro je u 76. godini u Beogradu.

Koprivica je rođen u Nikšiću 1950. godine, a završio je Opštu književnost i teoriju književnosti na beogradskom Filološkom fakultetu. Bio je dramaturg po pozivu, u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, Narodnom pozorištu, Bitef teatru, Zvezdara teatru, Kraljevskom pozorištu "Zetski dom", Crnogorskom narodnom pozorištu i festivalu "Grad teatar" u Budvi. Objavio je knjige Volej i sluh, Vreme reči: Razgovori sa Borislavom Pekićem, Kiš, Borhes, Maradona, Dribling 1001