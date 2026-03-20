Jedinu romantičnu scenu Čak Noris je snimio kada je ljubio – mitraljez

Čak Noris, čije je pravo ime Karlos Rej Noris, preminuo je u 87. godini. Najpoznatiji po ulogama likova koji uvek beskompromisno dele pravdu, glumac i majstor borilačkih veština, osim što je bio junak na filmskom platnu, bio je junak brojnih doskočica, pošalica, pitalica, viceva...

Noris je preminuo nekoliko dana nakon što je hitno primljen u bolnicu na Havajima. Nadimak Čak, dobio je u vazdušnim snagama SAD u bazi Osan u Južnoj Koreji u koju je poslat na odsluženje vojnog roka 1958. godine. Tamo je naučio borilačku veštinu „tang-su-do", koja korene vuče iz „šotokan karatea", „tekjeona" i kineskog „kung-fua". Kasnije je utemeljio i sopstvenu školu borilačkih veština „čun-kuk-do" (univerzalni način). Jedini zapadnjak u istoriji „te-kvon-do-a"