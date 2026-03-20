Stiglo proleće, na južnoj hemisferi počela jesen

Proleće je zvančno počelo danas u 15.46, saopštilo je Astronomsko društvo "Ruđer Bošković".

Za stanovnike Zemljine južne hemisfere u isto vreme počela je jesen. Sunce je u Beogradu jutros, na dan početka proleća, izašlo u 5.41 minut, a zalazi u 17.50 minuta, što znači da će obdanica trajati 12 sati i devet minuta, a noć 11 časova i 51 minut. Na dan prolećne ravnodnevice obdanica i noć nisu jednake dužine, jer Zemljina atmosfera prividno uzdiže Sunce iznad horizonta.