AMSS: Na graničnom prelazu Batrovci teretna vozila čekaju dva sata na izlaz; Svi putevi prohodni, oprez zbog poledice ujutru i uveče

BEOGRAD - Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, na graničnom prelazu Batrovci teretna vozila čekaju dva sata na izlaz.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila. Zadržavanja nema ni na naplatnim stanicama na auto-putevima. Putevi u Srbiji prohodni, oprez u vožnji u jutarnjim i večernjim satima zbog poledice Putevi Srbije d.o.o. na osnovu Izveštaja Štaba zimske službe saopštava da su ovoga jutra najopterećeniji putni pravci prvog prioriteta održavanja prohodni i da nema snega. Na državnim putevima drugog prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim