BLISKOISTOČNI SUKOB - Saudijska Arabija: Cena nafte bi mogla da pređe 180 dolara; Netanjahu: Izrael je delovao sam u napadu na Južni Pars

TEHERAN,TEL AVIV,VAŠINGTON - Tenzije na Bliskom istoku nastavljaju da rastu. Izrael je potvrdio da je napao najveće iransko gasno postrojenje Južni Pars, dok je premijer Benjamin Netanjahu izjavio da je akcija izvedena bez znanja SAD. Iranski korpus islamske revolucionarne garde saopštio je da je napad bio velika greška i upozorio da će, ukoliko se ponovi, uzvratiti "još snažnijim udarima".

Iran je nakon izraelskog napada na najveće iransko gasno postrojenje Južni Pars uzvratio napadom na katarsko postrojenje za tečni prirodni gas Ras Lafan. Iranska islamska revolucionarna garda (IRGC) poručila je da je napad na gasno polje Južni Pars "velika greška" i upozorila da će, ukoliko se takvi napadi ponove, uslediti još snažniji udari. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da je Izrael sam izvršio napad na Južni Pars i da američki predsednik