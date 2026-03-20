OFAK produžio NIS-u licencu za rad do 17. aprila; Đedović: Rafinerija nastavlja da radi

RTV pre 4 sati  |  Tanjug
OFAK produžio NIS-u licencu za rad do 17. aprila; Đedović: Rafinerija nastavlja da radi

BEOGRAD - Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAK) američkog Ministarstva finansija produžila je licencu za rad Naftnoj industriji Srbije do 17. aprila 2026. godine.

"Kao što je predsednik Aleksandrar Vučić nagovestio sinoć, noćas su stigle dobre vesti iz SAD-a. Produžetak licence za gotovo mesec dana je posebno važan u ovom trenutku kada cene nafte skaču na berzama iz dana u dan. Rafinerija u Pančevu nastavlja da radi i snabdevanje će ostati pouzdano. Građani ne treba da brinu, nema potrebe za pravljenjem zaliha, imamo dovoljno naftnih derivata", izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović.
