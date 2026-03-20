Propuštena velika prilika: PAO na krilima Nana srušio Zvezdu

Košarkaši Crvene zvezde pretrpeli su poraz u 32. kolu Evrolige u gostima od Panatinaikosa 82:74.

Počinje ciljna ravnina kada je u pitanju borba za mesta koja vode u plej-of i plej-in. Crvena zvezda ju je dočekala na željenom šestom mestu, poslednjem koje vodi direktno u plej-of, ali da bi ga očuvala u narednih sedam utakmica moraće da bude ozbiljno na visini zadatka. U poslednjih sedam utakmica Crvena zvezda čak pet puta gostuje i jasno je da će morati da se pojuri i po neka pobeda na strani. Prva prilika protiv jednog od direktnih rivala za mesto među prvih