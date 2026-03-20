Važi li kodeks za Vanju i Sergeja? Ili je sva krivica Piksijeva?

Najpopularnija fudbalska braća srpskog fudbala ponovo na spisku nacionalnog tima, poslednji put među Orlovima bili na Evropskom prvenstvu u Nemačkoj 2024. godine.

Veljko Paunović je vratio u reprezentaciju Vanju i Sergeja Milinković-Savića. Braća buntovnici, u sukobu sa bivšim selektorom Draganom Stojkovićem Piksijem, dobila su novu šansu u reprezentaciji Srbije, čiji je selektor nedavno delio kodeks ponašanja najmlađima, momcima koji su obukli dres pionirske selekcije. A, sećate li se kad su Vanja i Sergej poslednji put bili u sastavu reprezentacije Srbije? I kakvi su im bili izgovori za neodazivanje selektoru Stojkoviću?