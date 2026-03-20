Petrić objavio spisak omladinaca pred nastavak kvalifikacija za EURO

Omladinska reprezentacija Srbije (U19) u periodu od 25. do 31. marta odigraće tri utakmice drugog, završnog kruga kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, koje se u junu ove godine održava u Velsu.

Rivali izabranika selektora Gordana Petrića biće selekcije Engleske, Portugala i Poljske, a domaćin kvalifikacionog turnira je Portugal. Omladinci se okupljaju u nedelju u večernjim časovima u Beogradu, odakle će već u ponedeljak ujutru krenuti put Portugala, gde će trenirati do srede, kada ih očekuje start drugog kruga kvalifikacija i meč protiv reprezentacije Engleske. Selektor Gordan Petrić saopštio je spisak od 20 igrača na koje računa u drugom krugu