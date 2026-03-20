Šok u Majamiju - Švjontek izgubila od zemljakinje

Poljska teniserka Magda Linet pobedila je prošle noći u drugom kolu turnira u Majamiju sunarodnicu i treću igračicu sveta Igu Švjontek sa 1:6, 7:5, 6:3.

Švjontek je dominirala u prvom setu, dva puta je napravila brejk i osvojila 88 poena na svoj prvi servis. Linet je izjednačila na 1:1 napravivši odlučujući brejk u 12. gemu drugog seta, kada je iskoristila prvu set loptu. Trenutno 50. teniserka sveta je povela 5:2 u trećem setu, Švjontek je potom u osmom gemu spasila dve meč lopte, pa još dve u devetom, ali nije uspela i petu. "Prestala sam da radim taktički bilo šta dobro... Jednostavno je bio loš meč za mene u