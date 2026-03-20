Milutinov vodio Olimpijakos do pobede – Micić i Smailagić dvocifreni u srpskom okršaju

Nikola Milutinov, srpski reprezentivac, bio je jedan od najzaslužnijih za pobedu Olimpijakosa protiv Baskonije (90:80), dok smo u pobedi Hapoela protiv Virtusa (109:91) gledali srpski okršaj Vasilija Micića i Alena Smailagića koji su bili dvocifreni u 32. kolu Evrolige.

Odlično veče imali su srpski košarkaši u Evroligi, ali najviše se istakao Nikola Milutinov koji je protiv Baskonije upisao 17 poena, šest skokova i dve asistencije i sve to za 22 minuta provedenih na parketu. Srpski reprezentativac imao je sjajan procenat šuta koji je bio na visokih 70 odsto, odnosno pogodio je sedam od deset puta za dva poena, dok je nepogrešiv bio sa linije penala sa koje je postigao tri poena. Ispred Milutinova bio je samo Vezenkov sa 20 poena,