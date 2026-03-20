IRCG tvrdi da su pogođeni ciljevi širom Izraela: Ispalili smo superteške rakete sa više bojevih glava
Večernje novosti pre 14 minuta
KORPUS Islamske Revolucionarne garde saopštio je da je izveo 66. talas operacije "Pravo obećanje 4", tokom kojeg su, kako tvrdi, ispaljene "superteške rakete sa više bojevih glava" i raspoređeni dronovi usmereni ka ciljevima u Izraelu i američkim vojnim položajima u regionu.
Foto: Profimedia IRGC navodi da su napadi bili usmereni na ciljeve u centru i na jugu Izraela, uključujući Tel Aviv, kao i na baze američke vojske u regionu, preneo je portal "Press TV". IRGC je naveo da su u operaciji korišćeni raketni sistemi na čvrsto i tečno gorivo, među kojima su rakete "kadr" sa više bojevih glava, kao i sistemi "horamšar", "hejbar šekan" i projektili srednjeg dometa "kiam". Kako je naveo IRGC, tokom iste faze korišćene su i rakete