Angelina Topić je svetska vicešampionka

Novi veliki uspeh Angeline Topić i prva medalja za Srbiju na Svetskom prvenstvu u Torunju. Sjajna srpska atletičarka je iz prve preskočila visine od 1,89 i 1,93 metara kao i visinu od 1,96 metara.Svega četiri atletičarke preskakalo je visinu od 1,99, a učinila je to iz prvog pokušaja i maestralna Angelina. Nije potom uspela Angelina da preskoči 2,01, nisu uspele ni Nikol Olislagers ni Julija Levčenko koje su tako sa Topićevom podelile srebro. Ukrajinka Mahučih