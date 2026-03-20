NOVI UDAR NA VOZAČE: Gorivo ponovo poskupelo na pumpama! Cene goriva

Zrenjanin, 20.03.2026. – Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija objavilo je danas cene goriva na pumpama u Srbiji, koje će važiti do narednog petka. Da podsetimo, prethodnog petka je objavljeno da će litar evrodizela koštati 208 dinara za litar, a benzin evropremijum BMB će najviše koštati 186 dinara za litar, što znači da je cena dizela porasla za 4 dinara dok je cena benzina porasla za po 2 dinara u odnosu na prošlu nedelju.