'Čovek drugog sveta': Odlazak Bože Koprivice, pisca, dramaturga i velikog navijača Partizana

Božo Koprivica, dramaturg i pisac, preminuo je u 76. godini u Beogradu.

Radio je u beogradskom Jugoslovenskom dramskom pozorištu, Narodnom pozorištu, Bitef teatru, Zvezdara teatru, Crnogorskom narodnom pozorištu i na festivalu „Grad teatar“ u Budvi.

Najpoznatiji je po knjigama Volej i sluh (1992) i Kiš, Borhes, Maradona (1996), koje su stekle kultni status.

Njegove knjige i eseji često su bili posvećeni velikim imenima poput Danila Kiša, Borhesa i Borislava Pekića, a priredio je i poseban Zbornik o Kišu za časopis „Ars“.

Nagradu Stjepan Mitrov Ljubiša za književno stvaralaštvo, koju dodeljuje festival „Grad teatar" u Budvi, dobio je 2008. godine.

Bio je čovek drugog sveta, iskren, strastven, jedinstven i u kulturi i u mom životu, kaže Sinan Gudžević, njegov dugogodišnji prijatelj, filolog i prevodilac.

Pored književnih dela, ostaće upamćen i kao veliki ljubitelj fudbala i Partizana, ali i kritičar vlasti Srpske napredne stranke.

I mrtav ću navijati za Partizan, izjavio je za Vreme 2024. godine.

„Pamtiću ga po ogromnom spisateljskom daru, dubokoj zabrinutosti za stanje sveta, što neminovno proizvodi visoku osetljivost na patnju drugih, na nepravdu i na neophodnost stalnog vežbanja slobodnog duha", kaže reditelj Gorčin Stojanović za BBC na srpskom.

„Po uvek rašniranim cipelama i čarapama u dve različite boje, kojima je na posredan, poetski način, podsećao na njegovog fudbalskog idola Omara Sivorija.

„Po neumerenoj ljubavi prema Partizanu, knjigama koje su mi veoma značile, razgovorima o fudbalu, Danilu Kišu, Mirku Kovaču i Partizanu kao našim zajedničkim ljubavima."

Koprivica je rođen 1950. godine u Nikšiću, a diplomirao je svetsku književnost Filološkog fakulteta u Beogradu.

„Kretao se u svetovima koji su umeli biti teški, ali ni Božo nije bio lak - bilo je potrebno probiti se do njega", piše Vreme.

Nazivaju ga „piscem skokovite rečenice, namrgođenim dobrim duhom ovoga grada i zemlje koja više ne postoji".

„Knjige će ostati, ali ja sam izgubio njegovo dodavanje u korak. On je znao šta je to u fudbalu", kaže Gudžević za BBC na srpskom.

Božo Koprivica je iza sebe ostavio dve ćerke.

Šta je govorio o Kišu, Partizanu, Vučiću

Govoreći o prijatelju i poznatom jugoslovenskom književniku Danilu Kišu, Koprivica je tvrdio da ga je „nemoguće staviti u definicije".

„Kiš je sve sam uradio u životu. Imao je prilku da se prikloni nekome, da napravi kompromis, ali on to nije uradio. Tako je i pisao i prevodio. Bio je osamljenik, malo je imao sagovornika.

„Bio je važan i kao moralna vertikala, a poznato je šta je govorio o nacionalizmu 1973... Mogao je da izabere ulogu disidenta, ali nije kao što je nisu izabrali (režiseri op.a.) Makavejev, Žika Pavlović, Puriša Đorđević", rekao je Koprivica 2019. godine.

Kiš, autor Peščanika, Grobnice za Borisa Davidoviča i Enciklopedije mrtvih, jedan je od najznačajnijih književnika 20. veka sa prostora bivše Jugoslavije.

Poznat kao veliki navijač crno-belih, Koprivica je navijanje za Partizan opisivao kao „estetsko opredeljenje“ i odbijanje da se podilazi nacionalizmu u Srbiji i na Balkanu.

„Bio je iz partizanske crnogorske familije i kad se mijenjala kapa, nije promijenio glavu, ostao je partizansko dijete i Jugosloven u najčvršćem i najljepšem smislu", kaže Gudžević.

Jugoslavija mu je, dodaje, bila domovina, a fudbalski klub Partizan njen najveći simbol i njegova najveća strast.

„Nikada nisam vidio čovjeka da je tako odan navijanju za jedan klub, bio je skoro profesionalni navijač, ali stvaralački odan i sumanuto kreativan u tome.

„Gledali smo mnogo utakmica zajedno, mnogo sujevjernih zgoda smo imali – kako da idemo na utakmicu, kojim ulicama da prođemo da bi pobijedili, kojim da ne idemo.

„Bio je i u pisanju o fudbalu veličanstven, od tog sporta je pravio materiju, pišući o njemu, pisao je o svemu drugom", seća se Gudžević.

Svojevremeno se žestoko usprotivio ideji da se iz zvaničnog naziva sportskog društva Partizan izbriše pridev jugoslovenski.

„Za mene je tradicija ljepota koju čuvamo. Brisanje JSD bilo bi brisanje čitave slavne istorije Partizana od vremena kad je trener bio Ilješ Špic, Mađar koji je doneo napadačku igru", rekao je Koprivica za Vreme u maju 2024.

Pred izbore 2018. godine, govorio je da je Beograd „dužan da pruži otpor aktuelnoj vlasti, predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i toj pošasti".

„Svakosatno klepetalo Aleksandar Vučić zna da kmezi, koji nikada ništa nije znao da radi", rekao je Koprivica i dodao da se Vučić „jedino dobro oseća među papagajima", kao što su Siniša Mali i Aleksandar Vulin.

Ćavi, Inijesta, Šekspir i Vujošević

Marko Protić, BBC novinar

Božu Koprivicu sam više puta gledao i slušao na raznim javnim tribinama u Beogradu na koje sam išao ne kao novinar, nego kao ljubitelj pisane reči i zašto ne kazati, jer to je neraskidivo povezano uz njegovo ime, kao navijač Partizana.

Upoznao sam ga zahvaljujući njegovom prijatelju Dušku Vujoševiću, u čijem društvu je sedeo, kada sam došao da radim jedan od intervjua sa poznatim košarkaškim trenerom.

Bilo je to pre 15-ak godina.

Koprivica je često dolazio na utakmice košarkaša Partizana, iako je bio poznat kao veliki poznavalac i fan fudbala.

Naš drugi susret bio je upravo u hali Aleksandar Nikolić, tadašnjem Pioniru, u leto 2014.

Napolju je bilo 30 plus stepeni, unutra, subjektivan utisak bar 10 više.

Igrali su Partizan i Crvena zvezda, finale plej-ofa prvenstva Srbije, a Koprivica je ušao u halu koji minut pre početka i seo tik iza klupe crno-belih.

Meč je bio napet, uz dosta preokreta, Koprivica se samo povremeno nervirao prateći šta se dešava na parketu.

Na pauzi u poluvremenu smo se sreli pored terena, razmenili nekoliko utisaka i sećam se da je rekao: „Biće ovo dobro, pobediće Partizan".

Tako je i bilo.

Treći i poslednji put video sam ga nedelju dana kasnije, na proslavi u restoranu u Zemunu koju je organizovao KK Partizan povodom osvajanja titule šampiona.

Pričali smo o fudbalu, već je počelo Svetsko prvenstvo u Brazilu 2014, i tome može li Španija da odbrani titulu, koliko su dobri Andres Inijesta i Ćavi i može li Lionel Mesi u Argentini da nadmaši Maradonu.

Ne sećam se kako smo s Maradone kasnije te večeri došli do Šekspira, ali to je bio Božo Koprivica - majstor driblinga.

(BBC News, 03.21.2026)