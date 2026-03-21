Savet Evrope šalje ad hok posmatračku misiju za lokalne izbore u Srbiji

Stranka slobode i pravde (SSP) saopštila je danas da je Savet Evrope (SE) prihvatio zahteve srpske opozicije i poslaće ad hok posmatračku misiju za predstojeće lokalne izbore koji se održavaju 29. marta u 10 gradova i opština širom Srbije.

Poslanica SSP i potpredsednica socijaldemokrata u SE Tatjana Pašić navela je u saopštenju da je obavestila generalnog sekretara SE Alana Bersea tokom nedavne posete Beogradu da je vlast i pre raspisivanja izbora počela "intenzivnu funkcionersku kampanju, pritiske na birače, kupovinu glasova", kao i da zbog toga očekuje "mnogo neregularnosti i veliku izbornu krađu, možda najveću do sada".

"Tražila sam, kao i druge kolege, ad hok posmatračku misiju. Očigledno je da su u Savetu Evrope ozbiljno shvatili naš zahtev, reagovali su u vrlo kratkom roku i formirali tim posmatrača koji će se na licu mesta uveriti kako izgledaju izbori u Srbiji", dodala je Pašićeva.

Prema njenim rečima, to je dokaz da angažovanje celokupne opozicije daje konkretne rezultate, da Srbija nije potpuno izolovana i da postoje međunarodni mehanizmi koji mogu da doprinesu zaštiti demokratskih standarda.

(Beta, 21.03.2026)