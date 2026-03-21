Savet Evrope šalje ad hok posmatračku misiju za lokalne izbore u Srbiji

Beta pre 2 sata

Stranka slobode i pravde (SSP) saopštila je danas da je Savet Evrope (SE) prihvatio zahteve srpske opozicije i poslaće ad hok posmatračku misiju za predstojeće lokalne izbore koji se održavaju 29. marta u 10 gradova i opština širom Srbije.

Poslanica SSP i potpredsednica socijaldemokrata u SE Tatjana Pašić navela je u saopštenju da je obavestila generalnog sekretara SE Alana Bersea tokom nedavne posete Beogradu da je vlast i pre raspisivanja izbora počela "intenzivnu funkcionersku kampanju, pritiske na birače, kupovinu glasova", kao i da zbog toga očekuje "mnogo neregularnosti i veliku izbornu krađu, možda najveću do sada".

"Tražila sam, kao i druge kolege, ad hok posmatračku misiju. Očigledno je da su u Savetu Evrope ozbiljno shvatili naš zahtev, reagovali su u vrlo kratkom roku i formirali tim posmatrača koji će se na licu mesta uveriti kako izgledaju izbori u Srbiji", dodala je Pašićeva.

Prema njenim rečima, to je dokaz da angažovanje celokupne opozicije daje konkretne rezultate, da Srbija nije potpuno izolovana i da postoje međunarodni mehanizmi koji mogu da doprinesu zaštiti demokratskih standarda.

(Beta, 21.03.2026)

Povezane vesti »

SSP: Savet Evrope šalje ad hoc posmatračku misiju za lokalne izbore u Srbiji

SSP: Savet Evrope šalje ad hoc posmatračku misiju za lokalne izbore u Srbiji

Nedeljnik pre 27 minuta
SSP: Savet Evrope šalje ad hok posmatračku misiju za lokalne izbore u Srbiji

SSP: Savet Evrope šalje ad hok posmatračku misiju za lokalne izbore u Srbiji

N1 Info pre 1 sat
SSP: Savet Evrope šalje ad hok posmatračku misiju za lokalne izbore u Srbiji

SSP: Savet Evrope šalje ad hok posmatračku misiju za lokalne izbore u Srbiji

Radio 021 pre 2 sata
Savet Evrope šalje ad hok posmatračku misiju za lokalne izbore u Srbiji – 29. marta?

Savet Evrope šalje ad hok posmatračku misiju za lokalne izbore u Srbiji – 29. marta?

Danas pre 1 sat
Savet Evrope šalje ad hok posmatračku misiju za lokalne izbore u Srbiji

Savet Evrope šalje ad hok posmatračku misiju za lokalne izbore u Srbiji

Serbian News Media pre 2 sata
Savet Evrope šalje ad hok posmatračku misiju za lokalne izbore u Srbiji

Savet Evrope šalje ad hok posmatračku misiju za lokalne izbore u Srbiji

Radio sto plus pre 1 sat
Savet Evrope šalje ad hok posmatračku misiju za lokalne izbore u Srbiji

Savet Evrope šalje ad hok posmatračku misiju za lokalne izbore u Srbiji

Pravo u centar pre 2 sata
Društvo, najnovije vesti »

Manojlović: Vučić zatvara ljude u Arenu da ne bi mogli da pobegnu sa mitinga

Manojlović: Vučić zatvara ljude u Arenu da ne bi mogli da pobegnu sa mitinga

Beta pre 17 minuta
SRCE: Nadležno ministarstvo prespavalo problem sa dečjim dodatkom, rešio ga nenadležni Vučić

SRCE: Nadležno ministarstvo prespavalo problem sa dečjim dodatkom, rešio ga nenadležni Vučić

Beta pre 27 minuta
Udruženje građana Almašani dobitnik prestižne nagrade Costa Carras za zaštitu kulturnog nasleđa

Udruženje građana Almašani dobitnik prestižne nagrade Costa Carras za zaštitu kulturnog nasleđa

Beta pre 22 minuta
Šta ostaje posle radikala

Šta ostaje posle radikala

Peščanik pre 37 minuta
Otpadne vode u Srbiji: Ekološki problem, ali i neiskorišćeni resurs

Otpadne vode u Srbiji: Ekološki problem, ali i neiskorišćeni resurs

Euronews pre 46 minuta