"Atentat" na Orbana?! Rusija skovala plan za izbore u Mađarskoj, isplivao tajni dokument: Evo šta podrazumeva akcija "Prekretnica"

Mađarska vlada pojačava tenzije s Ukrajinom i preduzima mere za zaštitu infrastrukture, dok međunarodni akteri, uključujući SAD, pokazuju interes za izbore Ruska podrška Orbanu uključuje i kampanje na društvenim mrežama i širenje proruskih narativa preko diplomatskih i provladinih medija Ruska Spoljna obaveštajna služba (SVR) navodno je razmatrala planove za uticaj na izbore u Mađarskoj, uključujući i insceniranje atentata na premijera Viktora Orbana, u cilju