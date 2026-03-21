„Nekada je kvota bila 5000, a sada je 2000 ljudi“: Koliko pristalica naprednjaci iz Niša šalju na Vučićev miting u Beogradu…

Grad Niš ima „kvotu“ od 2000 članova i pristalica Srpske napredne stranke koji imaju obavezu da danas, 21. marta, prisustvuju velikom mitingu u Beogradu, rekli su dobro obavešteni izvori bliski toj stranci za naš medij.

Glavni govornik na mitingu biće predsednik Srbije i osnivač SNS Aleksandar Vučić, koji će se, prema najavama, obratititi građanima pred lokalne izbore u deset gradova i opština 29. marta, a govoriće i o programu „Srbija 2030 – 2035“. Skup SNS biće organizovan u Areni, sa početkom u 16 časova. „Kvota“ od 2000 pristalica koju niški naprednjaci navodno treba da obezbede za ovaj miting značajno je manja od takvih „kvota“ prethodnih godina. Broj ljudi koji su imali