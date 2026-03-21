„Nekada je kvota bila 5000, a sada je 2000 ljudi“: Koliko pristalica naprednjaci iz Niša šalju na Vučićev miting u Beogradu

Danas pre 55 minuta  |  Z. Miladinovic
Grad Niš ima „kvotu“ od 2000 članova i pristalica Srpske napredne stranke koji imaju obavezu da danas, 21. marta, prisustvuju velikom mitingu u Beogradu, rekli su dobro obavešteni izvori bliski toj stranci za naš medij.

Glavni govornik na mitingu biće predsednik Srbije i osnivač SNS Aleksandar Vučić, koji će se, prema najavama, obratititi građanima pred lokalne izbore u deset gradova i opština 29. marta, a govoriće i o programu „Srbija 2030 – 2035“. Skup SNS biće organizovan u Areni, sa početkom u 16 časova. „Kvota“ od 2000 pristalica koju niški naprednjaci navodno treba da obezbede za ovaj miting značajno je manja od takvih „kvota“ prethodnih godina. Broj ljudi koji su imali
Povezane vesti »

Danas veliki skup SNS u Beogradskoj areni, Mali pozvao građane: Zajedno smo jači

Danas veliki skup SNS u Beogradskoj areni, Mali pozvao građane: Zajedno smo jači

RTK pre 55 minuta
Beograđanima će odnositi vozila ako ih parkiraju kod Arene, postavljene metalne barikade i otežan saobraćaj: Šta se sve dešava…

Beograđanima će odnositi vozila ako ih parkiraju kod Arene, postavljene metalne barikade i otežan saobraćaj: Šta se sve dešava pred miting SNS

Nova pre 40 minuta
Naprednjaci objavili kako spremaju sendviče za današnji miting, Vučić pozvao da se dođe

Naprednjaci objavili kako spremaju sendviče za današnji miting, Vučić pozvao da se dođe

Glas Zaječara pre 25 minuta
Veliki skup SNS u „Beogradskoj areni“: Promocija kandidata i plana „Srbija 2030-2035“ – pristustvuje i Vučić (VIDEO)…

Veliki skup SNS u „Beogradskoj areni“: Promocija kandidata i plana „Srbija 2030-2035“ – pristustvuje i Vučić (VIDEO)

Gradski portal 018 pre 59 minuta
Danas miting SNS "Srbija - naša porodica": Obraća se Vučić, predstavlja se Strategija 2030

Danas miting SNS "Srbija - naša porodica": Obraća se Vučić, predstavlja se Strategija 2030

Blic pre 2 sata
Vučićevi „blokaderi“: Nas i autobusa trista miliona

Vučićevi „blokaderi“: Nas i autobusa trista miliona

Vreme pre 1 sat
Naprednjaci objavili kako spremaju sendviče za današnji miting, Vučić pozvao da se dođe

Naprednjaci objavili kako spremaju sendviče za današnji miting, Vučić pozvao da se dođe

Danas pre 1 sat
Povezane vesti »

Aleksandar VučićNišMiting u BeograduSrpska napredna strankaNaprednjaciSNSPredsednik SrbijeIzbori

Politika, najnovije vesti »

Misle da ima duple standarde: Istraživanje: Evo koliko građana Srbije bi danas glasalo za članstvo u EU (video)

Misle da ima duple standarde: Istraživanje: Evo koliko građana Srbije bi danas glasalo za članstvo u EU (video)

Blic pre 5 minuta
Hoće li biti robota u Areni?

Hoće li biti robota u Areni?

Mašina pre 25 minuta
"Poslednje utočište uzdrmane vlasti" - Kako izgleda režimska kampanja za lokalne izbore?

"Poslednje utočište uzdrmane vlasti" - Kako izgleda režimska kampanja za lokalne izbore?

Radio 021 pre 45 minuta
Tribina studenata danas ispred Rektorata u Beogradu o sudbini Univerziteta u Prištini

Tribina studenata danas ispred Rektorata u Beogradu o sudbini Univerziteta u Prištini

Radio 021 pre 1 sat
