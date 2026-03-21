Presuda u korist Njujork tajmsa: Pentagon nezakonito ograničava pristup novinarima

Američki federalni sudija blokirao je danas politiku administracije predsednika SAD Donalda Trampa kojom se ograničava pristup novinara Pentagonu, čime se složio sa tvrdnjama lista Njujork tajms da su ključni delovi vladinih novih propisa – nezakoniti.

Sudija Pol Fridmen, čije je sedište u Vašingtonu, potvrdio je navode iz tužbe uglednog lista i presudio da se novom politikom Pentagona ilegalno ograničavaju pres akreditacije novinara. Novinari Njujork tajmsa, ali i brojnih drugih medija, pre nekoliko meseci napustili su zgradu Pentagona, ne pristajući na restrikcije koje je uveo Pentagon na čelu sa ministrom odbrane Pitom Hegsetom. Njujork tajms je tužio i Pentagon i Hegseta u decembru, sa tvrdnjom da politika u