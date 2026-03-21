U Njujorku istraga protiv kolumbijskog predsednika Gustava Petra, koji se svađao i mirio sa Trampom
Danas pre 2 sata | Beta-AP
Federalni tužioci u Njujorku pokrenuli su istragu protiv predsednika Kolumbije Gustava Petra zbog navodnih veza sa krijumčarima droge, rekla su AP-u dva čoveka upoznata sa slučajem.
Oni su izjavu dali pod uslovom anonimnosti, jer nisu ovlašćeni da pričaju o istrazi koja je u toku. Tužioci na Bruklinu i Menhetnu su poslednjih meseci ispitivali krijumčare droge o njihovim vezama sa Petrom, naročito o tvrdnjama da su predstavnici predsednika Kolumbije tražili mito kako bi blokirali njihove ekstradicije u SAD, rekao jedan od dva anonima izvora. Prema rečima tog izvora, nije za sada jasno da li su federalni tužioci implicirali Petra u neko krivično