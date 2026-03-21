Završen miting SNS-a u Beogradskoj areni: Vučić najavio pobedu, obratio se i Ivica Dačić

Predizborni miting „Za Srbiju, za našu porodicu“ koji vladajuća Srpska napredna stranka (SNS) organizuje u Beogradskoj areni, počeo je danas oko 16 časova muzičkim programom na kojem su nastupili uglavnom izvođači narodne muzike.

Nakon kraja muzičkog dela, obratila se narodna poslanica SNS-a Sonjaj Ilić Odalović, a zatim i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. Putem videa obratio se i predsednik SPS-a Ivica Dačić koji je izrazio podršku zajedničkoj listi SNS-a i SPS-a na lokalnim izborima. „Meni je izborna kampanja započela specifično. Umesto u Kladovu toga dana završio sam u Kliničkom centru, pet dana bez svesti, na ivici života i smrti. Želim da se zahvalim svima koji su se molili i