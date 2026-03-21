Jokić bolji od Rajakovića, pogotkom u finišu slomio srce srpskom treneru: Veliki preokret Denvera u poslednjoj četvrtini nad Torontom!

Nova dobra partija srpskog centra, sada je nažalost rival bio naš trener! Denver Nagetsi savladali su Toronto Reptorse rezultatom 121:115 u neizvesnom meču, a ključnu ulogu u završnici imao je Nikola Jokić koji je pogodio odlučujući šut na 45 sekundi pre kraja.

Iako ovo nije bilo njegovo najupečatljivije veče, srpski centar je utakmicu završio sa 22 poena, osam skokova i devet asistencija, ponovo potvrdivši koliko znači svom timu u ključnim momentima. Ipak, junak pobede bio je Džamal Marej sa 31 poenom, dok je ogromnu ulogu u preokretu odigrao i raspoloženi Tim Hardavej Džunior. Hardavej je ubacio 23 poena uz izuzetnih 7/10 za tri poena i bio je najzaslužniji za veliki nalet Denvera u poslednjoj četvrtini, koju su Nagetsi